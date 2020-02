ORAN : 10 nouveaux appareils d'analyses médicales pour le CHU

Enfin le centre hospitalier universitaire CHU d'Oran vient de réceptionner (10) nouveaux équipements d'analyses médicales, a-t-on appris de la cellule de communication de cet établissement, qui a souligné que désormais, le laboratoire central du CHU ouvrira ses portes tout au long de la journée en H/24 pour permettre aux malades d'effectuer des analyses. "Le CHU d'Oran s'est doté de 10 nouveaux équipements d'analyses médicales dont 9 seront mis à la disposition du laboratoire central et un au niveau du service d'anatomie cellulaire", selon le communiqué de la cellule de communication de l'hôpital. Ces appareils fonctionnent avec un système permettant la continuité du service, où les réactifs peuvent être acquis auprès de plusieurs fournisseurs à l'instar de la pharmacie centrale des hôpitaux, souligne-t-on de même source qui ajoute que les anciens appareils étaient soumis au système du fournisseur unique en vigueur ce qui entraînait des perturbations dans l'approvisionnement des réactifs. Ils ont fait savoir au passage que le système à fournisseur unique avait des répercussions négatives sur le patient, notamment à cause de la perturbation du service, ainsi que sur la performance du personnel médical en charge des analyses médicales. Ces nouveaux équipements supprimeront tous les obstacles et entraves liés à l'ancien système, selon le communiqué qui a fait savoir que tous les laboratoires répartis au niveau des services hospitaliers du CHU seront regroupés au laboratoire central qui fonctionnera en H/24 sans arrêt. Ces équipements fournis au CHU constituent "un important soutien" aux dispositions prises dans le cadre de la promotion et l'amélioration du service public fourni au malade, ce qui lui évitera les charges et l'effort des déplacements à travers les services hospitaliers à la recherche de la possibilité d'effectuer des analyses d'une part et de chercher à l'extérieur de l'hôpital des laboratoires privés pour l'analyse médicale après les heures de travail au quotidien.