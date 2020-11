ORAN : 10 ans de prison pour des faussaires de billets

Cinq trafiquants de faux billets de banque ayant comparu en audience devant le tribunal criminel d'Oran, étaient poursuivis pour association de malfaiteurs et falsification de billets de banque. Les faits de cette affaire remontent au début du mois de mars 2019 quand une enquête fut déclenchée par les services sécuritaires concernant un trafic de billets de banques. Les premières investigations ont abouti à l’arrestation d’un premier suspect au niveau de la daïra d’Oued Tlelat en possession d’un faux billet de 2000 dinars. Interrogé, il a dénoncé ses complices dont un ex pompier qui avait été appréhendé dans la wilaya de Sidi Bel Abbes en possession de 300 millions de centimes en faux billets en coupures de 2000 dinars qui ont été saisies ainsi qu’un montant de 38 000 euros en coupures de 50 euros. L’enquête a révélé que la bande s’apprêtait à échanger la somme de 1 milliard de centimes en monnaie nationale en faux billets contre 50 millions de centimes. Lors de l’audience d’avant-hier, l’ex agent de la protection civile a reconnu les faits retenus contre lui. L’étudiant quant à lui a nié en bloc toute relation avec cette affaire en expliquant qu’il était avec des amis à lui, le jour de leur arrestation sans savoir qu’ils étaient en possession de faux billets. Les autres prévenus dans ce dossier se sont eux aussi rétractés et déclarent avoir avoué les faits sous la contrainte. Les cinq individus, dont un ex agent de la protection civile et un étudiant, ont été condamnés à des peines de dix ans de réclusion par le tribunal criminel d’Oran.