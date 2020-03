ORAN : 07 patients atteints du coronavirus traités avec la Plaquénil

Selon la professeure Mouffok Nadjet, chef de service des maladies infectieuses au CHUO, qui avait reçu l’instruction du ministère de tutelle d’utiliser la Plaquénil dans le traitement du coronavirus, 7 patients atteints par ce virus, hospitalisés au niveau du CHUO, sur les 9 que compte la wilaya d’Oran, suivent ce traitement. Dans une déclaration à la Radio Bahia, elle rappelle que le dit traitement est ancien et est utilisé contre la maladie de la Malaria en traitement à vie. «Ce médicament n’est pas cher et ne révèle pas beaucoup d’effets secondaires», a-t-elle affirmé. La professeure rappelle que le scientifique français, le Pr Didier Raoult, a réalisé plusieurs expériences autour de ce médicament et atteste qu’il a prouvé son efficacité dans les trois jours de prise. Toutefois, la Pr Mouffok prévient qu’«il ne faut pas que les pharmacies vendent ce médicament aux particuliers. Ce traitement que l’on utilise pour soigner les cas de coronavirus doit être administré par des médecins qui prennent les précautions médicales nécessaires tout en surveillant le cœur et l’état général du patient, précise-t-elle, ajoutant que «pour l’heure, les 7 patients réagissent bien au traitement et aucun ne présente des complications respiratoires et les premiers résultats sont encourageants».