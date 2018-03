ORAN : 05 arrestations pour détention de cocaïne à Aïn Turck

Le groupement de la brigade d’Aïn Turck, relevant de la gendarmerie nationale de la wilaya d’Oran, a procédé à l’arrestation de 05 personnes pour détention de cocaïne ; a indiqué la cellule de communication et de presse de la brigade. L’interpellation est intervenue suite à des informations parvenues aux services de la brigade, portant sur l’activité suspecte d’un groupe de dealers, qui vend de la drogue dans une pittzeria sise à Aïn Turk. En exploitant ces informations et après une enquête et des investigations approfondies, les gendarmes ont perquisitionné la pizzeria, dans laquelle, ces derniers sont parvenus à neutraliser les 05 suspects, en possession d’une quantité de cocaïne. Les mis en cause ont été présentés par devant le procureur de la République, qui a ordonné leur détention en attendant leur jugement.