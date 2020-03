OPPOSITION : Le RCD décide de suspendre sa participation au Hirak

Dans la foulée du post de Mohcine Bellabas, appelant sur facebook à la suspension provisoire des marches du vendredi, le RCD a annoncé officiellement la suspension de sa participation aux marches du Hirak. « Devant l’extrême gravité de la menace qui plane sur la vie des Algériennes et des Algériens et que l’OMS et tous les spécialistes de la santé publique pointent du doigt, le RCD estime que l’heure n’est ni aux calculs politiciens ni à des tergiversations », indique le parti dans un communiqué. « Le RCD, partie prenante du mouvement populaire, décide de se conformer aux avis unanimes des scientifiques pour suspendre sa participation à toutes les activités qui peuvent être un vecteur de propagation du COVID 19 jusqu’à l’amélioration de la situation sanitaire constatée par les spécialistes de santé publique de notre pays », explique le RCD qui dans ce cadre « appelle et prend l’engagement de rechercher d’autres moyens de lutte pacifique avec tous les acteurs politiques, syndicaux, associatifs et les activistes engagés dans le combat pour la réappropriation de la souveraineté du peuple algérien »