OPERATIONS FINANCIERES POSTALES : Les personnes aux besoins spécifiques exonérées des taxes

Les personnes aux besoins spécifiques seront exonérées des taxes appliquées sur les différentes opérations financières effectuées au niveau des comptes courants postaux (CCP), a indiqué dimanche à Alger la ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme, Kaoutar Krikou. Lors d'une rencontre organisée au siège du ministère de la solidarité nationale, en présence du ministre du secteur et du ministre de la Poste et des Télécommunications, Brahim Boumzar, la ministre a affirmé "qu'en application des orientations du Président de la République et des instructions du Premier ministre concernant, le soutien aux catégories vulnérables en général et aux personnes aux besoins spécifiques en particulier, et dans le cadre de la solidarité gouvernementale, les deux ministères ont pris des mesures pratiques pour faciliter certains services au profit des personnes aux besoins spécifiques, notamment ceux relatifs aux prestations postales". De son coté, M. Boumzar, a affirmé que cette mesure touche quatre (4) taxes relatives aux prestations financières postales, à savoir : "le retrait de l'argent des bureaux de poste, le retrait via les distributeurs automatiques, les demandes d'avoir, les notifications concernant les opérations de retrait du CCP à travers les SMS sur les téléphones portables". Cette exonération touchera en premier lieu "les personnes aux besoins spécifiques handicapés à 100%, bénéficiant de la prime financière mensuelle estimée à 10.000 DA, a souligné le ministre, ajoutant, qu'un groupe de travail s'attèlera à l'examen "des moyens techniques et opérationnels de prise en charge de ces mesures", ajoutant que cette exonération "entrera en vigueur dans les plus brefs délais après le parachèvement des dispositions techniques en étroite collaboration avec les deux ministères".