OPERATION DU VOTE SUR LA REVISION DE LA CONSTITUTION : Plus de 17000 policiers déployés à Alger

La direction générale de la sûreté nationale a déployé dans la capitale Alger 17263 policiers dans le cadre du plan sécuritaire préventif tracé durant et après l'opération du référendum sur le projet de révision constitutionnelle, a indiqué un communiqué des mêmes services. "17263 policiers, tous grades confondus, veilleront à assurer le bon déroulement de cette opération, dont 1783 répartis sur 525 centres de vote relevant du territoire de compétence de la Sûreté d'Alger", précise la même source. Ce plan sécuritaire mis en œuvre avant le début de la campagne référendaire "permettra de sécuriser les centres et les bureaux de vote, y compris l'acheminement et la sécurisation des urnes à la fin de l'opération du vote". A cet effet, "toutes les formations sécuritaires mobilisés sur le terrain ont été dotées des moyens et équipements nécessaires pour garantir les conditions adéquates à la réussite de cette échéance importante", a ajouté la même source qui a fait état de formations fixes au niveau des centres et bureaux consacrés au référendum. Il sera également question de fluidifier le trafic routier au niveau des principaux axes et voies menant aux centres de vote, avec interdiction du stationnement et d'arrêt anarchique des véhicules devant ces centres". Pour leur part, les formations sécuritaires vont renforcer leurs patrouilles mobiles et pédestres pour faire face à toute atteinte à l'ordre et à la sécurité du citoyen et de ses biens.