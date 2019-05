ONZIEME VENDREDI DE MOBILISATION CITOYENNE : Rejet de tous les symboles du système

Les Algériens qui manifestent pour le départ du système et le changement radical s’adaptent à chaque vendredi de manifestation aux développements de la scène politique et répondent à chaque manœuvre du système qui cherche par toutes les ruses contourner les revendications populaires. En effet, de la contestation du 5ème mandat de Bouteflika, son annulation, à sa démission, la nomination d’Abdelkader Bensalah en tant que chef de l’Etat par intérim, le Gouvernement Bedoui…etc. Les manifestants rejettent tout ce qui émane de ce système et refuse que ses symboles soient à la gestion des affaires courantes du pays et la direction de la période de transition ou à l’origine de l’organisation d’un scrutin présidentiel. A l’instar des autres wilayas, à Alger-Centre, des centaines de manifestants ont afflué vers l’esplanade de la Grande Poste et de Place Audin dès le début de la journée. Ils ont donné les couleurs de ce que sera la marche de ce 11ème vendredi. Drapeaux nationaux et Amazigh sont brandis, des slogans hostiles au pouvoir et à ses figures ont été scandés et écrits sur des pancartes et des banderoles. L'avocat Mostefa Bouchachi a aussi appelé, ce vendredi, depuis Alger où il est descendu manifester à la poursuite du mouvement populaire jusqu'à l'aboutissement des revendications qui demeurent le départ du système en place et l’instauration d'une période de transition. Dans sa déclaration à la presse, il a insisté sur la nécessité de maintenir le caractère pacifique.