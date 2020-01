ONVT – MOSTAGANEM : Mariam Mikoura réélue présidente pour un nouveau mandat

La présidente de l'Organisation nationale des victimes du terrorisme et leurs ayants-droit (ONVT), Madame Rabha Tounsi a présidée, samedi matin, des travaux de l’assemblée générale élective de l'ONVT de la wilaya de Mostaganem. Madame Mikoura Mariam , a été réélue, à la tête de Bureau de wilaya de wilaya de Mostaganem de l'organisation pour un nouveau mandat. Lors des travaux de l’assemblée, Mme Tounsi a tenu à rappeler que l’Algérie a renoué avec la paix et la stabilité et sortir de la crise politique grâce à la sagesse de ses dirigeants et les efforts de l’institut militaire ainsi que l’union de tous les citoyens Algériens. Par ailleurs, Mme Tounsi a appelé ses militants à la vigilance face aux tentatives visant à ternir l'image de l'ONVT et exhorté ses adhérant à faire bloc face à ces manœuvres. La présidente de l’ONVT a félicité le Président Tebboune et a réitéré sa fidélité au Président de la République, affirmant que son organisation demeure au service du pays.