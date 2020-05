ONA DE SIDI BEL ABBES : 5123 opérations effectuées en un trimestre

250 agents d'exploitation du réseau d'assainissement, parmi les 325 travailleurs que compte l'office national d'assainissement(ONA), unité de Sidi Bel Abbès, se trouvent le plus souvent à pied d'œuvre, sur le ''front'' et ne cessent de déployer davantage d'efforts, en dépit parfois, des conditions de travail inconvenantes et des risques auxquels ils sont confrontés quotidiennement, apprend-on d'une source autorisée. ''En ce premier trimestre 2020,dira le directeur de l'unité, sollicité au téléphone, nous avons enregistré 3147 réclamations provenant des citoyens et autres institutions de la wilaya, suite auxquelles, nos ouvriers ont agi énergiquement pour réaliser pas moins de 5123 opérations''. A une question de connaître les types de ces travaux réalisés, le premier responsable de l'unité souligne que durant cette période citée ci-dessus, 19045 avaloirs auraient été écurés par les ouvriers, soit un parcours linéaire de 31600 mètres, alors que l'évacuation des déchets aurait dépassé les 708 m3. ''A cela s'ajoutent diverses opérations de débouchage, de protection de l'environnement, et de désinfection'', a-t-il conclu. D'autres sources indiquent que face aux nombreux appels, tous les moyens matériels sont mis à la disposition de ces braves nettoyeurs afin de venir à bout de leur mission, à la grande satisfaction de la population de la Mekerra.