OLEODUC OK1 A EL-OUED : Reprise du pompage de pétrole vers la raffinerie de Skikda

Le Groupe Sonatrach a annoncé, lundi, la reprise du pompage de pétrole brut à partir du Bassin rouge (Hassi Messaoud) vers la raffinerie de Skikda et ce après la fin de l'opération de maintenance de l'oléoduc OK1 à El Oued qui a enregistré, jeudi dernier, un incident suite aux intempéries ayant causé une fuite du pétrole. "La reprise du pompage du pétrole brut à partir du Bassin rouge (Hassi Messaoud) vers la raffinerie de Skikda s'est déroulée avec succès aux environs de 8h30, à la fin de l'opération de maintenance de la partie endommagée et la remise en service des quatre stations de pompage", lit-on dans le communiqué du Groupe. Le Groupe Sonatrach s'engage à poursuivre les efforts pour réparer les dégâts induits par la fuite et assainir les lieux pollués et ce à travers la mobilisation de tous les moyens humains et matériels". A cet effet, le président directeur général (P-dg) du Groupe adresse "ses remerciements et sa haute considération à l'ensemble des équipes techniques mobilisées qui ont fait preuve de professionnalisme lors de l'accomplissement de cette mission en un temps record, en dépit des circonstances difficiles", précise le même communiqué.