OFFICE NATIONAL DU HADJ ET DE LA OMRA : Les hadjis appelés à faire prendre leurs empreintes biométriques

L'Office national du Hadj et de la Omra (ONHO) a appelé les hadjis âgés de moins de quatre-vingts (80) ans, à se soumettre aux procédures relatives à la prise d'empreintes biométriques, à partir de dimanche, 31 mars au 30 avril, et ce, dans le cadre du parachèvement des mesures propres aux démarches administratives relatives à l'organisation de l'opération du Hadj 2019, a indiqué ce mardi un communiqué de l'ONHO. "La prise de rendez-vous pour les empreintes biométriques se fait via le site web officiel www.onpo.dz", précise la même source qui souligne qu'il faudra s'adresser aux centres des données biométriques répartis à travers toutes les régions du pays, muni "d'un récépissé de prise de rendez-vous pour l'empreinte digitale, d'une attestation de succès au tirage du sort et d'un passeport biométrique". Le même communiqué fait également savoir que l'obtention du document portant prise d'empreintes," sera joint au dossier administratif relatif à l'obtention du visa pour le Hadj ".