OFFICE NATIONAL DU HADJ ET DE LA OMRA : Les agences de voyages peuvent payer en devises

Les agences de voyage et de tourisme désignées par l’office national du Hadj et de la Omra, pour la prise en charge et l’organisation du voyage de pèlerinage Omra peuvent désormais effectuer des paiements à partir de leurs comptes devises personnes morales. Dans une note adressée par la Banque centrale aux banques intermédiaires agréées, et dont nous avons une copie, il a été indiqué que les « agences de voyage et de tourisme désignées par l’office national du Hadj et de la Omra, pour la prise en charge et l’organisation du voyage de pèlerinage Omra, peuvent ordonner des transferts de fond à partir de leurs comptes devises personnes morales en règlement de leurs dépenses contractuelles au Royaume d’Arabie Saoudite ». En effet, auparavant, les agences de voyage qui prenaient en charge l’organisation du Hadj, étaient obligées d’effectuer leurs paiements des prestations en cache, ce qui les obligent à faire appel à des méthodes de sortie de devises en cache. Par ailleurs, « les citoyens désirant effectuer un pèlerinage (Omra), peuvent régler les prestations qui leur sont fournies par les agences de voyage et de tourisme susmentionnées par des virements bancaires à partir de leurs comptes devises » précise la même note. Toutefois, l’ouverture des transferts de fonds pour les agences de voyage si elle a pour but de contrôler ces flux et de garder une vue sur leur traçabilité, elle n’est pas par contre très rassurante sur des probables surfacturations qui peuvent être pratiquées suite à cette autorisation.