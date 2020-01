OFFICE NATIONAL DE LA CULTURE ET DE L’INFORMATION : Abdallah Bouguendoura nommé directeur

Abdallah Bouguendoura a été nommé, au poste de directeur général de l’Office national de la culture et de l’information (Onci ) en remplacement de Mourad Ouadahi, a indiqué le ministère de la Culture sur sa page Facebook. Avant cette nomination, Abdallah Bouguendoura a occupé le poste de directeur de la Culture de wilaya et celui de directeur de l’organisation de la diffusion du produit culturel au ministère de la Culture, entre autres. De 1998, date de sa création, jusqu’à janvier 2019, l’Onci était dirigeait par Lakhdar Bentorki. L’office gère de nombreuses structures culturelles dont des salles de spectacles et de cinéma, des théâtres de verdures ou encore le village des artistes et assure la programmation de diverses activités culturelles.