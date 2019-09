OFFICE DE PROMOTION ET GESTION IMMOBILIERE D’ORAN: Mise en vente libre des locaux commerciaux

Pour renflouer ses caisses, l'office de promotion et de gestion immobilière de la wilaya d’Oran, vient de lancer un avis de vente de gré à gré de ses locaux commerciaux dans huit cités de logements promotionnels et sociaux éparpillées à travers le territoire de la wilaya notamment dans les cités de (Belgaïd, Misserghine, Aïn El Turck et Haï Othmania), a-t-on appris de sources autorisées. Les personnes intéressées, peuvent se rapprocher de la Direction Générale de l’OPGI sise à 8 places Boudali Hasni Sidi El Houari avant la fin du mois en cours. Le recours au gré à gré, a été décidé en raison de la mévente de ces locaux à usage commercial et professionnel qui ne trouvent pas de preneurs. Ces locaux n’arrivent pas à trouver preneur en raison essentiellement du prix élevé pratiqué sur le mètre carré qui fait fuir les acheteurs. De nombreux acheteurs potentiels estiment que les prix pratiqués pour des locaux qui se trouvent dans des zones non commerciales, sont exorbitants. Et même des personnes qui ont déjà acheté des locaux dans ces cités, regrettent d’ores et déjà leur choix. Pour ce commerçant dans une cité de logement social, acheter un local a été un mauvais investissement. D’abord, il devait s’acquitter du prix élevé exigé par l’Office et ensuite, il fallait débourser une importante somme pour l’aménagement de ces locaux dépourvus de toutes commodités, selon un commerçant qui dénonce essentiellement le manque d’hygiène, l’absence de viabilisation et le positionnement de ces locaux qui n’offrent pas de visibilité pour les commerçants. Débourser de grandes sommes sur un local pour en fin de compte devenir locataire chez l’OPGI, ne semble pas inciter les acheteurs potentiels à se présenter pour acquérir ces locaux.