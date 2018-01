OFFICE D’ALPHABETISATION DE MOSTAGANEM : Inscription de 10 466 apprenants à travers la wilaya

Pas moins de 10 466 analphabètes sont inscrits pour l'année 2017-2018 à travers tous les centres d'alphabétisation situés en majorité à l'est de la wilaya. Le chef de service de l’annexe de l’office de l’alphabétisation dira qu’il existe des cycles scolaires à travers l’alphabétisation dans toutes les zones isolées des communes et des daïras de la wilaya de Mostaganem. Du coup, il a indiqué que ses services ont enregistré pas moins de 3900 scolarisés niveau1 et plus de 5000 niveau2, grâce aux opérations de sensibilisation pour faire face à l’analphabétisme. Les cours d'alphabétisation se font à 80% dans les écoles primaires et le reste au niveau des mosquées et centres culturels. Sachant que, la réussite de l’alphabétisation ne se fait que par les efforts des enseignants et tous ceux qui œuvrent à réduire l’alphabétisation, où le taux est estimé à 10,16% selon, l’évaluation de l’office national de l’alphabétisation et des adultes. En ce sens, la wilaya de Mostaganem a enregistré 2000 analphabètes, lesquels ont excellé l’année dernière. Notons, qu’Il a été inscrit cette année plus de 3900 apprenants niveau1 et plus de 6500 niveau2. Au niveau local, il y a du nouveau cette année, où nous avions pu arriver au point les plus reculés pour assurer une couverture en cycles d’alphabétisation souligne-t-il. Il a aussi, affirmé que les pouvoirs publics ont consenti des efforts considérables pas les moindres. Ces derniers n’ont pas lésiné sur les moyens pour enrayer ce spectre qui entrave le développement ajoute-t-il. L’annexe de l’office national de l’alphabétisation de la wilaya a enregistré un nombre important d’analphabètes niveau1 avec un nombre de 570 inscrits, hommes et 3391 femmes sur un total de 3961 inscrits. Quant au niveau2, il a été enregistré un nombre de 698 hommes et 5807 femmes dont nous disposons des cycles au milieu rural, semi urbain et urbain.