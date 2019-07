ŒUVRES UNIVERSITAIRES DE BECHAR : 9 cadres placés sous contrôle judiciaire

L'ex-directeur des œuvres universitaires ayant exercé de 2013 à 2018, les directeurs de résidences universitaires 1000 lits filles et 19 mai 1956 filles, le président de la commission des œuvres universitaires et cinq autres personnes entre membres de la commission des œuvres universitaires et fonctionnaires viennent d'être placés sous contrôle judiciaire par le juge d'instruction près le tribunal de Béchar pour leur implication dans des infractions du code des marchés publics. Selon le communiqué de la cellule de communication de la sûreté de wilaya de Béchar, c'est suite à l'exploitation de renseignements faisant état de malversations au niveau de la direction des œuvres universitaires de l'université Tahri Mohamed de Béchar que la brigade économique a ouvert une procédure judiciaire sur ordre du parquet. Les éléments de la brigade économique ont enquêté sur l'exercice 2013-2018 et auditionné l'ex-directeur des oeuvres universitaires en poste durant cette période, les fournisseurs en produits alimentaires et les prestataires de services de transport universitaires ainsi que les directeurs des résidences universitaires 1000 lits filles et du 19 mai 1956 ainsi que des fonctionnaires de la DOU et des membres de la commission des oeuvres universitaires. Selon le communiqué, l'enquête aurait révélé plusieurs infractions du code des marchés publics notamment, en ce qui concerne l'octroi de priorités et de liens privilégiés à certains soumissionnaires au détriment d'autres, des infractions et violations des principes fondamentaux des marchés publics et des recours abusifs aux marchés négociés sans mise en concurrence. Une fois le dossier bien ficelé, les mis en cause dans ces affaires ont été présentés devant le procureur de la République près le tribunal de Béchar qui les a déférés devant le juge d'instruction. Ce dernier les a placés sous contrôle judiciaire en attendant leur comparution devant le juge.