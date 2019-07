ŒUVRES UNIVERSITAIRES DE BECHAR : 31 individus placés sous contrôle judiciaire

Suite au recours du procureur de la République près le tribunal de Béchar contre le placement sous contrôle judiciaire de l'ex-directeur des œuvres universitaires ayant exercé de 2013 à 2018, les directeurs de résidences universitaires 1000 lits filles et 19 mai 1956 filles, le président de la commission des œuvres universitaires et cinq autres personnes entre membres de la commission des œuvres universitaires et fonctionnaires pour leur implication dans des infractions du code des marchés publics, le juge d’instruction vient de revoir sa décision et placé à nouveau sous contrôle judiciaire les personnes cités ainsi que 22 autres entre fournisseurs en viande, en légumes, en produits alimentaires, en produits d’entretien ainsi que des prestataires de service de transport universitaire. Parmi les personnes concernées par cette décision de justice, figure le directeur de wilaya des œuvres universitaires dernièrement condamné à 6 mois de prison avec sursis dans l’affaire des 150 kg de viande avariée découverte en mai dernier au niveau de la chambre froide de la cuisine de la résidence universitaire filles du 8 mai 1945 au cours de l’enquête ouverte par la brigade économique et financière sur ordre du procureur de la République près le tribunal de Béchar. L'enquête aurait révélé plusieurs infractions du code des marchés publics notamment en ce qui concerne l'octroi de priorités et de liens privilégiés à certains soumissionnaires au détriment d'autres, des infractions et violations des principes fondamentaux des marchés publics et des recours abusifs aux marchés négociés sans mise en concurrence.