ŒUVRANT CONTRE LA STABILITE DU PAYS : Les "forces d'inertie" pointées du doigt

En effet, le président Tebboune qui présidait la rencontre gouvernement-walis, deuxième du genre depuis son investiture à la magistrature suprême du pays, a indiqué qu’"Il y a des forces d'inertie qui œuvrent contre la stabilité du pays et espèrent toujours parvenir à une situation de chaos dans le pays". Il a également relevé l'existence de "complicités à l'intérieur de l'Administration et que des enquêtes dans ce sens sont en cours". Ces enquêtes visent à savoir "qui a fait quoi ?" et "qui bloque ?", a-t-il ajouté. Par ailleurs, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a affirmé mercredi à Alger que la société civile demeurait "le premier allié" pour concrétiser "l'édification de l'Etat", soulignant la "nécessité" d'apporter tout le soutien et les facilités aux associations pour les aider à s'organiser davantage. "J'exige, pour la énième fois, pour qu'on associe la société civile et à l'aider à s'organiser", a affirmé le Président dans une allocution prononcée à l'ouverture de la rencontre gouvernement-walis, soulignant "qu’elle (la société civile) demeurait le premier allié pour concrétiser l'édification de l'Etat". Le président de la République a également ordonné aux walis et aux élus locaux à "fournir tous les encouragements, les facilités et l'assistance nécessaires aux associations de la société civile qui souhaitent s'organiser et se structurer au niveau national, étatique ou régional". A noter que le président Tebboune avait salué, à plusieurs reprises, le rôle "important de la société civile dans la résolution des problèmes quotidiens des citoyens", réitérant : "J'insiste sur la société civile parce qu'elle est honnête. Je suis très enclin au Mouvement associatif qui se soucie des préoccupations quotidiennes des citoyens." A cet égard, il a exprimé sa "fierté" quant à la présence de nombreux jeunes bénévoles à cette rencontre, relevant leur disponibilité et leurs aides notamment aux malades, et leurs efforts en matière de protection de l'environnement. Pour rappel, les travaux de la réunion gouvernement-walis, consacrée à l’évaluation de la mise en œuvre des orientations du président de la République, ont débutés ce mercredi 12 août au Palais des Nations (Club des Pins), sous la présidence du Chef de l’état, Abdelmadjid Tebboune, en présence du premier ministre, Abdelaziz Djerad, des membres du gouvernement, des cadres centraux et locaux et des élus, la réunion sera focalisée principalement sur l’évaluation des étapes de mise en œuvre du développement des zones d’ombre, l’évaluation de la mise en œuvre des mesures de prévention contre la propagation de la pandémie COVID-19, le développement économique local, la numérisation, les statistiques et la lutte contre la bureaucratie, ainsi que les préparatifs de la rentrée sociale et de la sécurité des biens et des personnes.