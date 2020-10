OCTOBRE ROSE A MOSTAGANEM : Tous unis contre le cancer du sein

L’Association ‘’Errahma’’ présidée par Madame Allioua Malika a organisé hier une réception à Mostaland en l’honneur de 56 femmes atteintes du cancer de sein, pour célébrer Octobre rose, le mois de la grande campagne mondiale de la lutte contre le cancer. En cette occasion, tout en soutenant la campagne de sensibilisation, la cérémonie a été également rehaussée par la présence de plusieurs membres de la société civile engagés dans la lutte contre le cancer, où des troupes musicales conviées se sont associées à cette ‘’fête’’ d’Octobre Rose qui est également un mois de communication à l’échelle locale, nationale et mondiale, centrée sur cette pathologie dangereuse qu’est le cancer du sein. En effet, la cérémonie s’est déroulée dans un climat serein où un splendide déjeuner composé d’une fameuse ‘’Paella ’’ au gout inoubliable a été servi par deux chefs en l’occurrence, M. Touffik Mahna et Asri Chaouia issus de la ville d’Arzew. Avant de clôturer cette réception des gâteaux et autres confiseries ont été distribués aux présents venus célébrer Octobre Rose.