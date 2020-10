‘’OCTOBRE ROSE’’ A MOSTAGANEM : Journée de sensibilisation sur le cancer du sein

Une journée de sensibilisation sur le cancer du sein sous le slogan « Octobre Rose », a été organisée par des jeunes étudiants en médecine, membres du nouveau groupe collectif CHU Mosta (Centre Hospitalo Universitaire Mostaganem) au niveau du parc MOSTALAND. Cette rencontre entre dans le cadre de la sensibilisation en ce mois d’octobre consacré au niveau mondial à la lutte contre le cancer du sein pour rappeler à tous et à toutes, notamment à cette catégorie sociale, les bons réflexes en termes de dépistage précoce du cancer du sein. Elle constitue un moyen de prévenir cette pathologie représentant l'une des premières causes de décès chez la femme atteinte. Au cours de cette rencontre, des dépliants et des affiches ont été illustrées, portant sur les conseils et sur l'importance de la prévention et du dépistage précoce de cette maladie. Notons que cette manifestation a été marquée par la participation des membres de l’association Maleyket Errahmane des enfants cancéreux, elle a permis à l'assistance de prendre conscience de l'importance d'un dépistage précoce du cancer du sein et par conséquent l'ablation de la tumeur au premier stade. Actuellement, la sensibilisation et la prévention de cette pathologie constituent les principaux investissements dans la santé des femmes qui doivent mieux connaître les moyens de sa prévention à travers le dépistage précoce. Cette rencontre a pour but d'essayer de réduire le nombre de cancéreux à la wilaya de Mostaganem. Par ailleurs, il convient de noter que cette journée est une vraie réussite car personne ne s'attendait pas à voir autant de monde.