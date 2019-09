Nouvelle mission pour Karim Younès en solo

Suite aux échanges de vues sur la manière de concrétiser les propositions contenues dans le rapport de l'instance nationale de dialogue et de médiation ( INDM ) concernant la création d'une autorité nationale indépendante chargée des élections, le chef de l'Etat, M. Abdelkader Bensalah a appelé M. Karim Younes à poursuivre ses efforts et à mener les consultations nécessaires pour former et installer cette autorité indépendante .Mais cette fois-ci et contrairement aux précédentes consultations politiques portant ‘’Dialogue national’’ qu’il avait mené à la tête d’un panel de personnalités, M. Karim Younès mènera les nouvelles consultations auprès de la composante de l’autorité chargée des élections en solo. Le panel n’existe plus depuis la remise officielle des rapports au chef de l’Etat, a confié d’ailleurs l’ancien président de l’Assemblée qui entame donc sa nouvelle mission loin des feux de la rampe.