Nouveau rassemblement de soutien à Khaled Drareni

La Maison de la presse Tahar Djaout était au rendez-vous ce lundi pour un nouveau rassemblement de soutien au jeune journaliste Khaled Drareni qui purge une peine de 3 ans de prison depuis le 15 septembre, suite à sa condamnation en appel par la Cour d'Alger. Journalistes, Figures du Hirak, des grandes marches du vendredi et aussi des étudiants se retrouvaient mêlés dans la foule pour réclamer la libération du jeune journaliste, poursuivi pour "atteinte à l'unité de l'Etat" et "incitation à attroupement non armé" Certains brandissant des pancartes à l'effigie du journaliste, d'autres arborant un T-Shirt floqué de son portait, les manifestants ont scandé "Presse libre, justice indépendante", "Libérez les détenus", "Khaled Drareni n'est pas un informateur".