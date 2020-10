Nouveau rassemblement de solidarité avec Khaled Drareni

Un nouveau rassemblement de soutien à notre confrère journaliste Khaled Drareni s’est tenu devant la maison de la presse à Alger lundi 12 octobre. Il s’agit du 8ème sit-in de solidarité depuis la condamnation de Khaled Drareni , et comme à chaque lundi, le rassemblement a commencé, peu avant 12 h 30, en présence de nombreux journalistes, soutenus par des dizaines de militants et étudiants, venus protester contre l’emprisonnement du journaliste Khaled Drareni et exiger sa libération immédiate et sans conditions.