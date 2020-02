Noureddine Khaldi, nouveau directeur général des Douanes

Le ministre des Finances Abderahman Raouya a procédé à l’installation de Noureddine Khaldi en tant que directeur général des douanes, pour succéder à Mohamed Ouaret, selon un communiqué du ministère. La cérémonie d’inauguration qui a eu lieu au siège de la Direction générale des douanes a réuni le ministre délégué chargé du Contrôle et des Statistiques, Bachir Moustafa, et l’ensemble des cadres dirigeants de cette institution, indique la même source. Le ministre des Finances a adressé ses remerciements à Mohamed Ouaret , rappelant le travail accompli dans la modernisation de cet organisme à travers des mesures visant à faciliter les procédures douanières d’une part et les efforts consentis par le même organisme pour mieux couvrir l’espace douanier national en vue d’assurer une protection efficace de l’économie nationale d’autre part, selon le communiqué. Pour rappel également, Hakim Berdjoudj était nommé le 4 février dernier comme PDG des Douanes, une nomination annulée quelques heures plus tard.