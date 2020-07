Nezzar rejoint la campagne anti-Turquie ?

Lotfi Nezzar, fils de l’ancien général des années 90 Khaled Nezzar, condamné dernièrement par la justice algérienne à 6 ans de prison ferme par contumace pour blanchiment d’argent, s’en est pris par le biais d’un communiqué publié sur son site d’information ‘’Algérie Patriotique’’ à la Turquie, qu’il accuse de sponsoriser une ‘’toile d’araignée de la Oumma’’ pour ternir l’image de sa famille. Selon lui, «la même clique, adhérente à la toile d’araignée de la Oumma tissée à partir d’Istanbul, a saisi l’occasion du verdict prononcé par le tribunal de Sidi M’hamed, à Alger, pour une affaire de voyage de véhicule vers l’étranger, pour écouler, dit-il, de nouvelles calomnies le concernant, avec toujours autant de zèle et d’acharnement qui en disent long sur les visées de ces «chargés de mission» grassement rétribués pour leur travail de sape. Il affirme que les informations relayées par des internautes avides de sensation et certains sites sans doute mal renseignés sur les tenants et aboutissants de l’affaire ont été déformées soit, comme à l’accoutumée, pour faire du chiffre en cassant du Nezzar – un nom vendeur –, soit par complicité avec les individus malveillants qui ont monté toute cette cabale (qualifiée d‘’ordurière’’) et qui se retrouvent aujourd’hui en prison. Signalons que depuis qu’il est devenu accessible en Algérie, le site d’information de Lotfi Nezzar ne cesse d’écrire des articles calomnieux sur la Turquie, assisté dans cette besogne par l’ami de Khaled Nezzar, Saïd Bensedira, le pseudo-journaliste exilé au Royaume-Uni. Rappelons que le 6 août 2019, le Tribunal militaire de Blida a émis un mandat d’arrêt international contre l’ancien ministre de la Défense, Khaled Nezzar, son fils Lotfi Nezzar et le pharmacien Farid Benhamdine. Les trois sont accusés de «complot contre l’armée» et «atteinte au moral des troupes».