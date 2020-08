Nezzar pourrait rentrer en Algérie ?!

Selon l’article de la journaliste Salima Tlemçani, paru, hier, sur el-Watan, des contacts ont été entrepris par des personnes interposées, entre des cercles proches de la Présidence et le général Khaled Nezzar ainsi que les généraux-majors Lahbib Chentouf et Abderrazak Cherif, se trouvant à l’étranger, pour leur permettre de rentrer au pays et d’assainir leur situation avec la justice militaire. Il est à signaler que l’ancien général en fuite en Espagne, Khaled Nezzar, multiplie ses jours-ci, via son support de communication, les actions visant à pousser le président de la République à limoger son ministre de la justice. L’ancien général et son fils Lotfi, condamnés par contumace par la justice algérienne à 20 ans de réclusion criminelle pour complot contre l’autorité de l’Etat, espèrent que ces actions vont leur permettre de rentrer en Algérie pour se défendre contre toutes les accusations portées à leurs personnes. A maintes reprises, l’instrument de communication de la famille Nezzar s’est interrogé sur le maintien de Belkacem Zeghmati à la tête du département de la justice. Le site d’information AlgériePatriotique avait, en effet, accusé Zeghmati d’entretenir ‘’une intrigante conjonction, au moment où, de l’autre côté de la Méditerranée, les agitateurs du mouvement subversif islamiste Rachad, appuyé, financé et téléguidé par les services secrets turcs, s’échine à pousser les Algériens à réoccuper la rue dans ce contexte extrêmement fragile marqué par le rebond inquiétant de l’épidémie du Covid-19, la grave crise économique qui en a découlé et l’instabilité qui règne en Libye et la région subsaharienne où la guerre et le terrorisme battent leur plein’’.