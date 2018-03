Netanyahou pourrait finir en prison

Netanyahou clame son innocence, mais la police qui a demandé son inculpation le 13 février dernier affirme avoir suffisamment de preuve qu’il a agi « contre l’intérêt public. » La principale affaire, dite l’affaire 1 000, met en cause directement Benjamin Netanyahou. Elle a trait à des cadeaux somptueux offerts au chef du gouvernement, à sa femme et à l’un de leurs fils, Yaïr, par de riches hommes d’affaires. Une autre affaire de corruption dite des sous-marins, liée à l’achat de sous-marins allemands par Thyssen Krupp à la marine israélienne. Le nom de l’avocat personnel de Benjamin Netanyahou, David Shimron, apparaît. La police suspecte l’existence de rétro-commissions versées sur ce contrat passé en 2016, d’une valeur de 2 milliards d’euros. Dans l’affaire dite 2000, Netanyahou est mis en cause par la police. Cette dernière l’accuse d’avoir essayé de corrompre le quotidien Yediot Aharonot, afin d’obtenir un fléchissement de la ligne éditoriale de ce journal très critique à l’égard de sa politique. En plus des affaires de corruption, il est également mouillé jusqu’au cou dans des actes de crimes contre l’humanité. Jamal Zahalka, un membre palestinien de la Knesset sur la Liste arabe unie, a déclaré que l’inculpation de Netanyahou pour irrégularités financières faisait penser à la condamnation du gangster américain Al Capone pour évasion fiscale au début des années 1930. « Netanyahou a commis des crimes contre l’humanité et il est responsable de la mort d’innombrables Palestiniens pendant son mandat de premier ministre », a-t-il déclaré à Al Jazeera. « Il devrait être jugé pour ces crimes, pas pour son goût pour les cigares et le champagne. »