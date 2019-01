Netanyahou interdit de survol de l’Algérie

Des médias tunisiens, citant des sources informées, indiquent que les autorités algériennes et tunisiennes auraient refusé «fermement» et «en commun accord» d’autoriser à l’avion transportant le Premier ministre israélien, Benyamin Netanyahou, de survoler leurs territoires pour gagner le Maroc, où il devait se rendre pour une visite officielle. Selon les mêmes sources, Alger et Tunis n’ont pas cédé aux pressions intenses que des capitales occidentales, et même arabes, amies de Tel-Aviv, auraient exercé sur elles pour les amener à permettre le passage de ce personnage indésirable dans la région, tout en leur assurant une «totale discrétion» à ce sujet, mais en vain. L’Algérie et la Tunisie auraient également, d’après les mêmes informations, refusé une offre française, proposant de transporter Benyamin Netanyahou à bord d’un avion marocain pour écarter toute suspicion.