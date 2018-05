Nekkaz fiché ‘’S’’ en France

Rachid Nekkaz a déclaré à l’opinion publique, dans plusieurs de ses vidéos postées les 03 et 12 avril 2018 et consultables sur sa page Facebook, être fiché S et ”terroriste’’ selon lui. Dans ces vidéos, on voit effectivement Nekkaz filmer son arrivée à la police des frontières et le contrôle de son passeport prendre une durée bien plus longue que celle habituellement admise. La fiche S (S pour sûreté de l’Etat), principalement produite par la Direction Générale de la Sécurité Intérieure (DGSI), est une catégorie du fichier des personnes recherchées (FPR). La fiche S peut être donc établie si une personne est soupçonnée de terrorisme, ou d’atteinte à la sûreté de l’Etat, mais également pour un immigré clandestin, une personne disparue, ou une personne qui fait l’objet d’une interdiction de sortie de territoire, et à une personne qui doit de l’argent à l’Etat….