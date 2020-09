Dans un post sur sa page Facebook, la députée au parlement et présidente du Parti de l’équité et de la proclamation (PEP), micro-parti crée en 2012, Naïma Salhi, affirme dans une nouvelle sortie, avoir été ensorcelée pendant une période de trois ans. Samedi, peu avant minuit, la parlementaire a mis en ligne une publication Facebook ; dans laquelle elle a annoncé avoir été « sous l’emprise du mal » ; pendant une durée de trois ans, mais qu’elle a enfin été délivrée par la « puissance divine ». Dans le post, introduit par de courtes phrases, comme « absolument confidentiel » et « c’était une phase très dure », Naïma Salhi prétend avoir été ensorcelée.