Naima Salhi prête à renoncer à son immunité parlementaire !

Dans une vidéo publiée via sa page Facebook, Naima Salhi propose de renoncer à son immunité parlementaire à condition, que le procès se fera en public et devant tous les Algériens. Pour rappel, l’instruction de la plainte déposée par les avocats Salim CHAIT, Kader HOUALI et Sofiane DEKKAL contre la présidente du parti pour l’équité et la proclamation ( PEP), Mme Naima SALHI, pour « incitation à la haine raciale et appel au meurtre » via sa page officielle Facebook à travers des vidéos et des publications, est engagée et prise en charge après 8 mois d’attente par la justice contre cette ‘’extrémiste’’ politique qui ne cesse de faire parler d’elle. A noter que, étant député, tout procès contre Naima Salhi doit d’abord passer par la procédure de la levée de l’immunité parlementaire.