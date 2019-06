Naima Salhi insulte Djamila Bouhired

Nouveau dérapage de la députée Naima Salhi, présidente du parti de l’équité et de la proclamation (PEP). Après Maatoub Lounas et les kabyles cette fois la députée islamiste s’est attaquée de manière ouverte et en live à une figure historique de la révolution, Djamila Bouhired. Dans une vidéo qu’elle a diffusée sur sa page Facebook, Naima Salhi a osé qualifier l’héroïne de la Bataille d’Alger Djamila Bouhired de «création de la France». Elle a déclaré à ce propos: «Durant la Révolution, il y a des gens qui ont été créés et on a fait d’eux des héros comme Djamila Bouhired qui soutient les zouaves contre l’armée nationale populaire novembriste», avant d’accuser de manière honteuse Djamila Bouhired de «trahison» pour l’Algérie» et de «soumission» pour la France. Quelques heures après la diffusion de cette vidéo, un collectif de personnalités et d’avocats ont déposé plainte contre la députée pour diffamation et atteinte à un symbole de la révolution.