Naima Salhi entendue par les services de sécurité

La secrétaire générale de parti de l’équité et de la proclamation (PEP), Naïma Salhi a été entendue cette semaine par la brigade de recherche de la gendarmerie de Cheraga à Alger. Selon les avocats Kader Houali et Soufiane Dekkal, le secrétaire générale du PEP a été entendue dans le cadre de le plainte déposée contre elle le 9 juin 2019, pour « incitation à la haine raciale » et « appel au meurtre ». Les deux avocats on fait savoir, dans une déclaration rendue public qu’ils avaient été entendues par les gendarmes de la même brigade le mois de mars 2020. « Nous avions rappelé (à la brigade de Cheraga, ndlr) l’objet de notre plainte suite à ses déclarations racistes à travers les publications et les vidéos sur la page facebook officielle de son parti », ont-ils écrits dans leur déclaration. Kader Houali et Soufiane Dekkal ont réaffirmé leur détermination à « aller au bout » de leur engagement pour « que cette plainte aboutisse à un procès, quel que soit le temps que ça prendra ».