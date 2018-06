Naima Madjer au secours de son frère

Naima Madjer, sœur du sélectionneur national, Rabah Madjer et ancienne speakerine à la Télévision algérienne et ancienne députée du parti Taj, a lancé un appel à travers son compte Facebook pour demander aux internautes de cesser de critiquer son frère. Et comme cela n’a pas marché, elle a donné une interview exclusive pour un quotidien arabophone El Hiwar de Mohamed Yagoubi, dans laquelle elle dit à son frère de s’accrocher au poste de sélectionneur national et répondre à ses détracteurs notamment, Mourad Boutadjine, Hafid Derradji et demande à l’Autorité de régulation de audiovisuel (ARAV) de stopper le lynchage sur les chaînes de télévisions.