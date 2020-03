Nacer Djabi insiste sur le jugement de Bouteflika !

Le sociologue algérien Nacer Djabi a estimé que l’ex-président algérien Abdelaziz Bouteflika doit être jugé, dans un article publié ce 8 mars dans le quotidien Al-Quds al-Arabi, journal arabophone qui sort à Londres. Les « procès de certaines figures politiques et du monde des affaires corrompues » en Algérie ont révélé que « Bouteflika a été le parrain de la corruption », écrit le sociologue Nacer Djabi qui est revenu sur les dossiers des divers ministres et hommes d’affaires traités ces derniers temps par la justice. Ces affaires ont démontré les « responsabilités directes » de l’ex-président Abdelaziz Bouteflika « en tant que personne » et il « ne peut échapper à la sanction et au procès », même si ce sera « une sanction symbolique », indique Nacer Djabi. Pour le sociologue algérien, le jugement de Bouteflika est une revendication des Algériens qui ont découvert avec horreur l’ampleur des dégâts « causées par l’homme et son environnement familial ».