Nacer Bouteflika demande à être admis à la retraite

Bouteflika Abderrahim dit Nacer, frère du président Bouteflika, a décidé de faire valoir ses droits à la retraite de son poste de secrétaire général du ministère de la formation et de l'enseignement professionnel qu'il occupe depuis 2003, a rapporté, hier, Algérie1. Son départ à la retraite n'est qu'une question de jours puisque la notification lui aurait été même délivrée. Le frère du président déchu, qui était l'homme fort au sein de ce département ministériel, jusqu'à faire de l'ombre aux ministres qui se sont succédé depuis plus d'une quinzaine d'années, ne se sentait plus à l’aise, dans les locaux du ministère de la formation et de l'enseignement professionnels, même s'il continuait à s’y rendre discrètement. Au début du mois de mai courant, il avait apporté un démenti indirectement, aux informations le donnant pour démis de ses fonctions, en signant une instruction interne portant modification des horaires de travail durant le mois de Ramadhan.