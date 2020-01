Nacer Bouteflika aurait récupéré son passeport

Nacer Bouteflika, de son vrai nom Abderrahim Bouteflika, le frère cadet d’Abdelaziz Bouteflika, l’ancien chef d’Etat déchu le 2 avril 2019, aurait pu récupérer son passeport auprès des services de sécurité après avoir été soumis pendant de longs mois à une interdiction de quitter le territoire national (ISTN), a-t-on appris d’une source médiatique. L’ancien secrétaire général du ministère de la formation et de l’enseignement professionnels peut, désormais, voyager à l’étranger en toute liberté alors que ses mouvements ont été soumis à des restrictions notamment depuis le placement en détention de son frère Said Bouteflika à la prison militaire de Blida le 4 mai 2019 et accusé de « complot contre l’Etat et l’Autorité de l’Armée ». Contrairement à Said Bouteflika, le conseiller influent d’Abdelaziz Bouteflika et véritable maître du pouvoir algérien entre 2014 et 2019, Nacer Bouteflika n’a pas joué un rôle politique majeur dans la dynastie Bouteflika même s’il accompagnait régulièrement son frère malade à l’étranger lorsqu’il devait subir des soins en Suisse ou en France. Nacer Bouteflika occupait ces dernières années les fonctions du SG du ministère de l’Enseignement Supérieur. Il quitte ses fonctions et prend sa retraite le 2 octobre 2019. Et depuis, il a disparu des radars et se rend régulièrement à la prison militaire de Blida pour rendre visite à son frère incarcéré et condamné à 15 ans de prison ferme. Rappelons que le 12 décembre 2019, jour de l’élection présidentielle, Nacer Bouteflika s’est rendu dans un bureau de vote à El-Biar (Alger) pour donner sa voix et celle de son frère Abdelaziz (Par procuration ) à l’un des candidats à l’élection présidentielle.