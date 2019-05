NUMERISATION : Bedoui préside une réunion de la Commission interministérielle

Le Premier ministre, Noureddine Bedoui, a présidé mardi la 6e réunion de la Commission interministérielle de coordination chargée du suivi de la numérisation des administrations, des organismes et des services publics, consacrée à "une évaluation d'étape" des actions engagées dans le cadre des travaux du Comité d'appui technique, a indiqué ce mercredi le Premier ministère dans un communiqué. Les rapports présentés par les différents intervenants "ont permis de mesurer l'état d'avancement des étapes spécifiques, notamment en ce qui concerne la généralisation du Numéro d'identification nationale (NIN), la mise en œuvre de la signature et de la certification électroniques et du projet de réalisation du Data Center Gouvernemental, confié à un groupement d'entreprises publiques, et dont la réception est prévue pour le fin novembre de l'année en cours", a ajouté le communiqué.