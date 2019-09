NUIT DE DELUGE A ALGER : La capitale avait ses avaloirs bouchés

Des rues transformées en oueds, des habitations inondées, des voitures emportées par des eaux en furie, des personnes y ont malheureusement laissé leur vie, d’autres ont été miraculeusement sauvées d’une mort certaine. Ce qu’a vécu Alger dans la nuit de jeudi à vendredi donne un instantané de la situation quasi apocalyptique, en dépit d’un bulletin météo spécial annonçant de fortes pluies accompagnées localement de chutes de grêle et de vents violents et recommandant la prise de mesures nécessaires de protection. Les pluies torrentielles ont débuté jeudi à 18 heures et se sont poursuivies jusqu’au vendredi matin. A Alger et ses environs le ciel a déversé ses premières grosses averses aux environs de 20 heures. Elles étaient annonciatrices de dégâts importants. Les premiers échos n’ont pas tardé à parvenir relayés par des chaînes de télévision qui allaient diffuser, pratiquement en temps réel, des images aussi spectaculaires qu’épouvantables dont le metteur en scène serait une météo en folie. Les Algérois ont cru vivre l’apocalypse en cette nuit de déluge. Les trombes de pluies qui se sont abattues sur la capitale e t sa périphérie ont inondé plusieurs rues, des maisons et des locaux commerciaux notamment dans les communes de Bir Mourad Raïs, Hydra, Ben Aknoun et Gué de Constantine, Bab el Oued et Alger-Centre. Plusieurs véhicules ont été emportés par les flots au niveau de la rue des frères Bouadou à Bir Mourad Raïs, suscitant la panique parmi les habitants. Le bidonville ‘’Cité de la Concorde’ au niveau de la commune de Gué de Constantine a été submergée par les eaux, créant une grande frayeur parmi les riverains. Le cœur de la capitale offrait de son côté un spectacle désolant. De la place des Martyrs en passant par la Grande Poste jusqu’à la place Maurice Audin, il était impossible de circuler, les rues se sont transformées en torrents, emportant tout ce qui se présentait sur leur passage tout en submergeant habitations et locaux commerciaux. Le cœur de la capitale offrait de son côté un spectacle désolant. De la place des Martyrs en passant par la Grande Poste jusqu’à la place Maurice Audin, il était impossible de circuler, les rues se sont transformées en torrents, emportant tout ce qui se présentait sur leur passage tout en submergeant habitations et locaux commerciaux. Des eaux en furie qui ont envahi les bouches de métro, infiltré le nouvel aéroport d’Alger, les édifices et les habitations de plusieurs communes de l’Algérois. Tel a été le drame vécu par les Algérois du jeudi au vendredi, à cause du niveau des eaux pluviales qui se sont abattues sur plusieurs communes d’Alger et qui a atteint 40 cm, a annoncé un cadre de la protection civile. Les eaux ne savaient quel chemin prendre. Quelques 17 points d’inondations ont été enregistrés dans les communes de Cheraga, Bir Mourad Rais, Baraki, El-Harrach, Bab El Oued, Dar El Beida, Bouzareah et Bab Ezzouar. Le niveau des eaux à travers ces points indiqués ci-dessus varie entre 5 et 40 cm, la trémie située au niveau de la commune de Bab Ezzouar (est d’Alger) a été complètement inondée. La cause principale de ces inondations est due aux avaloirs bouchés selon les intervenants, et Alger n’a pu être sauvée que grâce aux unités de la protection civile de la wilaya d’Alger qui ont été mobilisées pour faire face au sinistre.