NTIC : Bientôt, 14 wilayas du Sud couvertes par l’Internet

La ministre de la Poste, des Télécommunications, Technologies et du Numérique, Mme Houda-Imane Faraoun a fait état, le jeudi 7 Juin 2018 à Alger, de la programmation de la couverture internet de 193 zones dans 14 wilayas du Sud, durant l'année 2018 et le premier semestre de l'année prochaine grâce à un financement du Fonds du service universel. 193 zones ont été programmé pour la couverture internet à travers le Fonds du service universel -prévu par la nouvelle loi du secteur parue au journal officiel mercredi- puisque aucun opérateur public ou privé n'a la capacité d'investissement pour couvrir ces zones d'ombre", a indiqué Mme Faraoun lors d'une plénière consacrée aux questions orales des membres du Conseil de la nation, précisant que l'Etat se chargera de leur couverture grâce au deniers publics durant 2018 et le premier semestre de 2019. Le Gouvernement promulguera un décret exécutif encadrant l'utilisation de ce Fonds pour le financement des projets, a-t-elle ajoutée, soulignant qu'Algérie Telecom avait déjà procédé aux études techniques relatives à la couverture de ces régions.