NOYADES DANS LES BARRAGES ET RETENUES COLLINAIRES : Campagne de sensibilisation au niveau d’Achaàcha

L’unité secondaire de la protection civile de Achaàcha (Mostaganem) a lancé avant-hier jeudi une campagne de sensibilisation sur les risques de noyade dans les barrages et les retenues collinaires, a-t-on appris auprès des services de la protection civile . En effet , cette campagne a été organisée en présence des membres de l’APC de Nekmaria et le représentant de l’agence nationale des barrages où des rencontres de proximité avec les citoyens sont organisées au niveau de Oued Kramiss et les localités et douars de Achaàcha, mettant en exergue les risques de noyade dans ces plans d’eau lors des périodes de canicule. Cette opération de prévention se déroulera tout au long de la saison estivale, en collaboration avec les acteurs concernés . Elle touchera les populations des régions situées à proximité de barrages et retenues collinaires, a-t-on signalé. L’objectif de cette campagne est pour réduire le nombre des noyades dans les barrages et de faire prendre conscience aux citoyens notamment les enfants du danger réel qui les guette suite à la baignade dans ces retenues d'eau. Une série d'activités culturelles et sportives est prévue lors de cet événement pour assurer une "participation massive" afin de sensibiliser le large public sur le danger de la nage dans les barrages.