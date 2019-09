NOUVELLES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION : Une agence nationale de numérisation bientôt mise en place

Une agence nationale de numérisation sera mise en place avant la fin de l’année en cours, a annoncé le Premier ministre, M.Noureddine Bedoui, le samedi 14 Septembre 2019 lors de l’ouverture de la Conférence nationale des Stat-up, organisée au Centre national des Conférences à Alger. Cette agence, définira les grandes lignes stratégiques pour la promotion de l’utilisation des technologies modernes et l’émergence d’une économie numérique reposant sur les Start-up, a ajouté le premier ministre. Il a souligné, à ce propos, le rôle important de cette agence dans la promotion, l’utilisation des technologies modernes et l’émergence d’une économie numérique reposant sur les Start-up, et qui en sera l’acteur principal. Cette agence, a-t-il ajouté, est placée parmi les projets et les solutions intelligentes lancés pour l’intensification de l’activité des Start-up et leur émergence. « Le cadre juridique de cette agence a été élaboré en consultation avec les associations et les Start-up », a fait savoir M.Noureddine Bedoui.