NOUVELLES REVELATIONS SUR L’AFFAIRE DES 701 KG DE COCAINE : El-Bouchi dit ignorer la provenance de la cocaïne

L’affaire des 701 kilogrammes de cocaïne, saisis au port d’Oran semble prendre une nouvelle tournure, après la révélation fracassante de l’associé de Kamel ‘’El Bouchi’’ qui affirme que le principal accusé était en pleurs dans son bureau, en apprenant que sa cargaison de viande était ‘’bourrée’’ de cocaïne ! Selon la chaîne privée de télévision ‘’Ennahar’’, l’associé et ami de Kamel El Boucher a été entendu par la justice, suite à la saisie des 701 kg de cocaïne. Ce dernier s’est confié aux medias et a déclaré avoir passé avec le boucher, les tous premiers instants après avoir appris la nouvelle de la saisie de sa cargaison de viande, bourrée de drogue dure. L’homme dénommé Messaoud N. déclare avoir connu Kamel Chikhi en 2000, et que sept ans après, il devient son associé dans l’importation de viande à partir de l’Inde et du Brésil, et dans l’immobilier. Messaoud N. raconte que Kamel Chikhi l’avait appelé pour lui dire qu’une grande quantité de drogue a été retrouvée dans la viande. A son arrivée au bureau, Messaoud N. a retrouvé Kamel Chikhi en pleurs déclarant ignorer la provenance de cette drogue. Pour rappel, cet ami d’El-Boucher qui a livré son témoignage dans ce scandale, fait également l’objet de plusieurs accusations en plus du trafic de drogue et de blanchiment d’argent.