NOUVELLES MESURES POUR LES ÉMIGRÉS : Deux ministres algériens en France

Les mesures annoncées par le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, en faveur des émigrés, portent sur l’accès au logement et la création d’entreprises, à travers le territoire national. Ainsi, tous les membres de la communauté nationale peuvent bénéficier désormais, et au même titre que leurs compatriotes résidant en Algérie, des avantages pour le logement et la création d'entreprises. A cet effet, quatre rencontres avec des membres de la communauté algérienne sont au programme du déplacement des deux ministres, M.Temmar et M.Zemali, qui sont concernés directement par ces mesures. Hier le vendredi, une rencontre a été prévue à Paris au siège de l'ambassade d'Algérie en France et le samedi les deux ministres iront rencontrer, à Lille, des membres de la communauté de la région du nord de la France. Dimanche, ils se déplaceront à Lyon et termineront leur mission lundi à Marseille. Pour rappel, la première mesure souligne que les jeunes de la communauté algérienne en France qui souhaitent s'installer en Algérie pourront bénéficier des dispositifs d'aide à la création de micro-entreprises. Ces dispositifs accompagnent les jeunes de 18 à 35 ans dans plusieurs activités, depuis l'agriculture ou la production de biens et de services, jusqu'à l'ouverture de cabinets de médecins ou de bureaux d'architectes. La deuxième mesure importante, qui est également très attendue par la communauté algérienne établie en France , concerne l'acquisition de logement en Algérie par les membres de la communauté qui, désormais, pourront accéder aux différents dispositifs de promotion immobilière, y compris ceux qui relèvent des pouvoirs publics.