NOUVELLES MANŒUVRES DE L’ANP A L’OUEST DU PAYS : La réponse indirecte de Gaid Salah

Le Général de Corps d’Armée, Ahmed Gaid Salah a supervisé ce mardi de nouvelles manœuvres de l’armée au sud-ouest du pays avec la participation des forces terrestres et aériennes. Lors du deuxième jour de sa visite, il a supervisé le déroulement d’un exercice démonstratif avec munitions réelles «Iktissah 2018», a indiqué le communiqué du MDN. Le troisième jour de la visite du Général de Corps d'Armée Ahmed Gaïd Salah, Vice-ministre de la Défense Nationale, Chef d'Etat-Major de l'Armée Nationale Populaire en 3ème Région Militaire a été consacré à la supervision de l'exécution de la deuxième étape de l'exercice démonstratif de tir avec munitions réelles «Iktissah 2018», au niveau du Secteur Opérationnel Centre/Bordj El Akid Lotfi. Le Général de Corps d'Armée a suivi un exposé donné par le Commandant du Secteur Opérationnel, directeur de l'exercice, portant essentiellement sur les différentes actions de combat à exécuter par des unités terrestres et aériennes. Au champ de tir dudit Secteur, le Général de Corps d'Armée a suivi de près les différentes phases de l'exécution de cette étape de l'exercice, intitulé « Engagement du 2e échelon du deuxième groupement de forces dans l'opération défensive», où les cadres ont affiché un haut niveau de professionnalisme en matière d'analyse et de prise de décisions adéquates en temps opportun, quant aux questions tactiques relatives à l'exploitation des moyens de haute précision, ainsi que la bonne maitrise de ces moyens et équipements par l'ensemble des éléments. A l'issue de l'exercice, le Général de Corps d'Armée a salué tous les personnels ayant participé à cet exercice, en les exhortant à ne pas se contenter des résultats obtenus, mais plutôt à ambitionner toujours à davantage de succès et à persévérer à aller de l'avant dans cette démarche distinguée. Lors du deuxième jour de sa visite en 3e Région Militaire, le Général de Corps d'Armée Ahmed Gaïd Salah, a supervisé le déroulement d'un exercice démonstratif avec munitions réelles «Iktissah 2018». Il a écouté l'exposé du Général-Major Saïd Chengriha, Commandant de la 3e Région Militaire, portant sur l'idée générale de l'exercice et les différentes étapes de son exécution, comme il a suivi une présentation donnée par le Commandant du Secteur Opérationnel Sud de Tindouf et les présentations des différents échelons de commandements. Cet exercice tactique avec munitions réelles, exécuté sous le thème « Le premier groupement de forces en offensive à partir du contact direct avec l'ennemi», qui a vu la participation des unités organiques et des unités élémentaires relevant du Secteur Opérationnel Sud de Tindouf. Cet exercice a pour objectif d'examiner l'état-prêt des unités du Secteur, ainsi que de perfectionner les Commandements et les Etats-Majors à la conduite des opérations, de développer leurs connaissances en matière de planification, de préparation, d'organisation et d'exécution et enfin de les mettre dans des conditions de combat réel. Au niveau du champ de tirs dudit Secteur Opérationnel, le Général de Corps d'Armée a suivi, de près, les actions de combat menées par les unités engagées relevant des Forces Terrestres, Aériennes et de Défense Aérienne du Territoire. Des actions menées avec professionnalisme durant toutes les phases, avec des niveaux tactique et opérationnel très satisfaisants, reflétant une rigueur de planification et d'organisation de haut niveau ainsi que la compétence des cadres dans le domaine du montage et de la conduite des différentes actions de combat, et le savoir-faire et l'aptitude des personnels à maitriser les différents systèmes d'armements et des équipements mis en service, ce qui a contribué amplement à la réalisation de très satisfaisants résultats, notamment en terme de précision des tirs. A la fin de sa visite , le Général de Corps d'Armée s'est réuni avec le commandement, les états-majors et les cadres de la Région, où il a prononcé, à cette occasion, une allocution d'orientation suivie via visioconférence par les éléments de l'ensemble des unités de la Région, à travers laquelle, il a mis l'accent sur l'intérêt particulier qu'il accorde à ces visites sur le terrain pour s'enquérir des conditions des unités de la 3e Région Militaire avec tous leurs échelons et leurs missions, qui sont implantées dans cette zone vitale de notre territoire national, et pour s'enquérir aussi des conditions de vie et de travail ainsi que de la performance de ses unités de combat quant au rôle intrinsèque qui leur est confié conformément aux missions assignées. De leur part, les personnels de la Région ont confirmé, à travers leurs interventions, leur entière disponibilité à défendre la patrie contre toute éventuelle menace.