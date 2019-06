NOUVELLE STRUCTURE HOSPITALIERE A MOSTAGANEM : L’hôpital universitaire ‘’240 lits’’, fonctionnel dès juillet

L’hôpital universitaire de Mostaganem sera mis en service dans la première quinzaine du mois de juillet 2019 dés son inauguration au début de ce septième mois. En effet, cette infrastructure a accusé un retard flagrant depuis le lancement du projet. C’est grâce aux efforts consentis par les responsables de la wilaya chacun dans son domaine, wali, directrice de logement, directeur de l’équipement public, directeur de la santé publique et de l’ensemble du personnel technique et administratif que ce projet a été relancé et maintenant réalisé à plus de 96%. Il sera opérationnel le mois prochain. Cet hôpital universitaire dispose de toutes les commodités et comprend des installations, chirurgie générale, traumato orthopédie, urologie, radiothérapie, neurochirurgie, IRM, Scanner, radio, échographie, équipements dentaires ainsi qu’une salle de médecine légale dotée de salle d’orthopédie, une morgue, un bloc microbiologie et de sérologie, table de consultation et autres. Notant que cette infrastructure hospitalière est implantée à la cité Kharrouba jouxtant l’université de médecine, d’une capacité de 240 lits est en cours de matérialisation avec un taux d’avancement de 96%, apprend-on. Elle occupe une superficie de plus 66000 m2 et aura coûté pour sa matérialisation, un montant global de 6 milliards de da dont 2 milliards de da pour l’acquisition des équipements médicaux spécialisés.