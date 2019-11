NOUVELLE OPERATION : Distribution de 4079 logements sociaux à Oran

Le wali a indiqué, dans ce cadre, que le secteur poursuivra les opérations de distribution jusqu'à la fin de l'année en cours. Après avoir félicité les citoyens à l'occasion du 65ème anniversaire du déclenchement de la guerre du 1er Novembre 1954, le chef de l'exécutif a précisé que le secteur de l'habitat "figure en tête des priorités du programme du gouvernement , afin de permettre aux citoyens de bénéficier d'un logement décent". Il a évoqué la question de doter ces nouvelles cités d’infrastructures publiques nécessaires, outre la prise en considération des droits de la catégorie des personnes aux besoins spécifiques à travers des plans leur permettant de se déplacer aisément. Le wali a estimé que ce quota est « un peu faible pour une ville comme Oran ». Parmi ces projets, figurent les logements de diverses formules des 2800 AADL, 170 logements sociaux pour les habitants du vieux bâti à El-Hamri et des logements LPA. La dernière visite du wali d’Oran sur le terrain lui a permis de faire le point sur l’avancement des projets et les contraintes qui pénalisent les travaux. Au nouveau pôle urbain de Oued Tlélat, Abdelkader Djellaoui a donné des directives fermes pour relancer les travaux des projets à l’arrêt d’ici la fin de l’année en cours. L’arrêt en question, concerne actuellement plus de 4.000 logements. Le chef de l’exécutif a demandé de revoir les procédures de résiliation avec une entreprise chinoise et une autre publique. Le wali d’Oran été catégorique dans la nécessité de lancer les appels d’offre rapidement, « des citoyens attendent leurs logements, les chefs de daïra doivent accélérer L’établissement des listes, si les logements sont prêts, ils seront remis à leurs bénéficiaires, sinon, des pré-affectations leur seront distribuées. « Nous avons eu le feu vert pour revenir au système des pré-affectations » dira le wali, qui a profité de cette opération de distribution des 4079 logts aux heureux bénéficiaires qui attendaient avec impatience leur relogement ont enfin reçu les clés de leurs logements décents en ce début de la saison hivernale, ont été très contents par cette opération d'envergure de distribution de logements sociaux tous types confondus.