NOUVELLE MISSION POUR L’AGENCE DE L’EMPLOI : L’ANEM chargée de mettre en place un système d’information

En effet, dorénavant l’Agence nationale de l’Emploi (ANEM) se voit attribuée de nouvelles missions. A ce titre, elle est notamment chargée de mettre en place un système d’information permettant de renseigner de manière précise, régulière et fiable sur les fluctuations du marché de l’emploi et de la main- d’œuvre et des besoins en compétences ; de recueillir et de mettre en relation l’offre et la demande de travail, et à ce titre, elle est chargée d’établir les conventions avec les organismes privés agréés de placement et les communes chargées des activités de placement ; d’établir des conventions avec les organismes employeurs pour les assister et les conseiller dans la définition de leurs besoins en compétences. Elle est chargée également de suivre la mise en œuvre des engagements des organismes employeurs, afférents au recrutement de la main-d’œuvre nationale dans le cadre des accords de principe pour l’emploi de la main-d’œuvre étrangère délivrés par l’administration centrale chargée de l’emploi ; d’assurer, pour ce qui la concerne, l’application des mesures découlant des conventions et accords internationaux en matière d’emploi et d’assurer, en ce qui la concerne, l’application des mesures de contrôle qui découlent des dispositions de la loi n° 04-19 du 13 Dhou El Kaâda 1425 correspondant au 25 décembre 2004 relative au placement des travailleurs et au contrôle de l’emploi ; de contribuer à l’élaboration et à la mise à jour de la nomenclature algérienne des métiers et des emplois en relation avec l’ensemble des secteurs d’activités et de développer le partenariat avec les organismes privés agréés de placement.