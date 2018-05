NOUVELLE GRILLE DE SALAIRES DE L’EDUCATION : Des rappels allant 30 millions de centimes

Avec la nouvelle grille indiciaire décidée par la tutelle, de nombreux travailleurs ,voire 20 catégories, bénéficierons des augmentations de salaire qui concernent aussi ,ceux classés à la catégories 15 e et 16 e , voire , une augmentation 6000 .00 DA pendant 44 mois, ce qui porte le montant total à 26, 4 millions de centimes . Ainsi 20 catégories dans l’Éducation Nationale vont pouvoir bénéficier des augmentations de salaire , avec effet « rétroactif » à partir 2014, conformément à la mise en œuvre du décret présidentiel n ° 14/266 du 28 septembre 2014, portant sur des augmentations qui varient entre 13,2 millions de centimes, et 30,8 millions de centimes. L’inspecteur de l’Éducation nationale qui a le plus grand grade, bénéficie des augmentations avec effet rétroactif, de 7 milles dinars par mois pour une période de 44 mois, ce qui porte le montant total à 30,8 millions de centimes. Les autres catégories bénéficieront des augmentations avec effet rétroactif, estimée à 3000 par mois depuis du mois de septembre 2014, ce qui porte le montant total à 13 millions de centimes et deux mille dinars.